Une balade gourmande et canine au profit du Télévie, ce dimanche à Éprave

Au fil de leur promenade, les participants pourront déguster un apéritif, une entrée, un plat et un dessert, boissons comprises. Ils pourront être accompagnés (ou non) de leur chien qui aura lui aussi son repas.

Une balade qui ravira votre chien et votre estomac, tout en participant à la recherche contre le cancer ? Ce dimanche 26 mars, à Éprave (Rochefort), une balade gourmande et canine se déroulera sur un parcours de 7 km.

Le départ se fera chez « Toutou va bien », pension, éducation canine et comportementaliste. L’apéritif se prendra au Domaine de Lomme, l’entrée 3 km plus loin, le plat 2 km plus loin et le dessert sur le retour au Domaine de Lomme.