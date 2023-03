La commune de Brunehaut organise des animations dans le cadre de la campagne «Printemps au naturel»

Dans le cadre de la campagne Printemps au naturel, la commune de Brunehaut via son service environnement, son plan de cohésion sociale et le centre de lecture publique de Brunehaut, a mis en place un programme d’ateliers et de conférences durant les mois de mars, avril, mais et juin. On retrouve des thèmes tels que les alternatives aux pesticides, la tonte différenciée et la végétation spontanée ou encore l’accueil des pollinisateurs au jardin.

Lire aussi City Strip, une appli touristique inédite pour visiter Tournai en version «bande dessinée»

Trois activités sont organisées durant le mois de mars et une le 1er avril, à la maison de village de Bléharies. Les activités proposées sont gratuites. La première conférence a lieu ce vendredi 24 mars à 19h et porte sur les parasites des jardins et les moyens de lutte naturels. Infos : Centre de Lecture Publique de Brunehaut : 069/34.67.71.