Les corps d’un couple d’octogénaires retrouvés dans leur habitation plusieurs jours après leur décès: «Allez sonner à la porte au lieu de vous demander pourquoi les volets n’ont pas été remontés depuis des jours»

La cause du décès a pu être établie comme étant naturelle. « Le couple était probablement seul », a confié le bourgmestre de Beveren, Marc Van de Vijver (CD&V).

« Si votre voisin âgé remonte ses volets tous les matins et les redescend tous les soirs et que, soudain, cela ne se reproduit plus, allez jeter un coup d’œil. Sonnez à la porte. Ou prévenez la police. Ils ne vous en voudront pas s’il s’agit d’une fausse alerte », insiste le gériatre.