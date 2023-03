Le PTB veut soutenir les travailleurs de Delhaize au prochain conseil communal de Verviers

Le PTB est toujours remonté contre Delhaize. Le mouvement de la gauche radicale déplore que les magasins vont tous être franchisés ce qui signifie moins d’avantages pour ceux qui y travaillent. Au prochain conseil communal, Laszlo Schonbrodt et ses troupes vont demander que l’on vote une motion de soutien.

Le parti estime que la décision de Delhaize de franchiser ses 128 magasins est un acte de mépris et de grande violence envers les plus de 9.000 travailleuses et travailleurs de la multinationale. « Fini les applaudissements pour ceux qui, pendant la période Covid, étaient considérés comme travailleurs essentiels. Dorénavant ce sera plus d’heures de travail avec un salaire moindre pour ceux qui auront la chance de conserver leur emploi. Concrètement, cela va se traduire par 1,5 heure de travail en plus par semaine pour 30 % de salaire en moins avec 50 % de personnel en moins. »