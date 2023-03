Nids-de-poule, ornières… Mélissa a déjà crevé deux pneus dans cette rue de Lens et perd patience: «On paye des taxes pour des routes catastrophiques!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À Lens, les riverains perdent patience avec la rue des Alliés. Sur cette portion de la N524 qui relie Lens et Herchies, les nids-de-poule se multiplient.

Si bien que plusieurs riverains ont eu des dégâts sur leurs voitures et craignent de plus en plus de croiser d’autres véhicules en face d’eux en empruntant la rue.

Des ornières se sont formées. - D.R.

Mélissa Dangriaux fait partie de ces riverains.