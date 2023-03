Libramont relance son budget participatif dans 9 nouvelles localités

L’objectif de ce dernier est de permettre la mise en œuvre d’au moins un projet citoyen par ancienne commune d’avant fusion d’ici la fin de la législature. Concrètement, chacune des huit anciennes communes disposera d’un montant maximum de 15 000 € pour améliorer le cadre de vie et/ou la qualité de vie des habitants par le biais d’aménagements ou d’événements.

Pour prendre part à l’aventure en 2023, le tirage au sort a désigné les anciennes communes de Freux (Bougnimont, Freux-Menil et Freux-Suzerain), Libramont et Saint-Pierre (Flohimont, Lamouline, Presseux, Saint-Pierre et Sberchamps).