Rendre l’éclairage du centre de Huy plus chaleureux: «On peut regarder pour régler l’intensité

,En 2013, la ville de Huy a installé de nouveaux éclairages sur la Grand-Place et aux abords de celle-ci. Elle va procéder à l’entretien de ce dispositif qui suscite une réflexion pour Écolo Huy. « Comment pourrait-on rendre l’éclairage un peu plus chaleureux ? Il paraît triste avec ces ampoules blanches » observe Rodrigue Demeuse.

S’il est difficile de jouer sur l’éclairage de l’hôtel de ville, il y a peut-être moyen de paramétrer les 21 lampadaires installés autour du centre-ville. « En général, on peut régler l’intensité de l’éclairage pour le rendre plus chaud, on va regarder si c’est possible avec nos lampadaires », répond André Deleuze, échevin des travaux.