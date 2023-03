Les hommages se succèdent en mémoire des victimes des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016

La première cérémonie s’est déroulée dans la discrétion, dans le hall des départs de Brussels Airport, en présence de plusieurs proches des victimes, de membres des services de secours et d’employés de l’aéroport.

Ce mercredi, les hommages se sont succédé afin de commémorer les trente-deux victimes des attentats du 22 mars 2016 et les trop nombreuses personnes directement et indirectement blessées ce funeste jour.

Les noms des personnes tuées dans l’attentat ont été lus. Fait remarquable : ce ne sont pas 16 mais 17 noms qui ont été cités cette année. Celui de Shanti De Corte a été ajouté, la jeune femme qui a été euthanasiée l’année dernière en raison de ses souffrances mentales. Depuis, elle a souvent été désignée comme « la 33e victime des attentats ».

Une seconde minute de silence a également été respectée, à 9h11, dans la station de métro bruxelloise Maelbeek en mémoire des seize autres victimes des attentats du 22 mars 2016, dont les noms ont aussi été cités. Plusieurs personnalités politiques étaient présentes pour entourer les quelques victimes survivantes et leurs proches présents.

La station de métro Maelbeek. - Belga

Le recueillement s’est poursuivi à proximité du rond-point Schuman vers 10h30, avec notamment la présence du Premier ministre Alexander De Croo et la présidente du Parlement européen Roberta Metsola.

À l’écoute des victimes

Les noms de ces victimes ainsi que celles d’autres attaques commises en Belgique ou de Belges décédés dans de pareilles circonstances ont été égrenés un par un, alors que la pluie commençait à tomber. Ont notamment été cités Thomas Monjoie, ce policier tué d’un coup de couteau à Schaerbeek l’an dernier, ou les victimes de l’attentat au Musée juif de Belgique en mai 2014.

Le Premier ministre Alexander De Croo s’est montré à l’écoute des souffrances des victimes. « On n’a pas su donner le support auquel les gens avaient droit », a-t-il reconnu, en écho aux nombreuses doléances que les victimes et leurs proches ont exprimé en ce sens ces derniers temps, notamment au procès des attentats qui se tient dans les anciens locaux de l’Otan à Haren.

Une nouvelle minute de silence a ensuite été respectée avant que ne retentissent les hymnes européen et belge.

Alexander De Croo et Roberta Metsola ont, dans la foulée, chacun déposé une couronne de fleurs au pied du monument. Des représentants des associations de victimes V-Europe et Life4Brussels en ont fait de même, suivis par les CEO de Brussels Airport et de la Stib ainsi que des représentants des services d’intervention déployés le 22 mars 2016.