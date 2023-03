Resto sur l’eau, gîte de luxe...: découvrez les grands projets au château de Neuville-en-Condroz à Neupré

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En septembre 2020, le Spadois Christophe Solheid et le Jalhaytois Dominique Kaivers ont eu l’opportunité de devenir les propriétaires du Château de Neuville-en-Condroz lors d’une vente publique. Une fameuse opportunité pour nos deux entrepreneurs régionaux de remettre en avant ce superbe site à la riche histoire. S’ils ont rapidement eu plein d’idées et de projets en tête pour valoriser le Château et lui octroyer un maximum de visibilité, les propriétaires ont été freinés par le Covid. Mais après avoir été à l’arrêt forcé durant près de deux ans, les activités et les nouveautés arrivent au Château de Neuville-en-Condroz.