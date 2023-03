Grande première à Waremme: deux voitures électriques partagées à louer dans le centre-ville (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La Ville de Waremme, en partenariat avec la société Neri Share by Autosphere, a inauguré ce mercredi après-midi ses deux nouvelles voitures électriques partagées, en plein centre-ville. Dès ce jeudi, les véhicules, respectivement installés 24h/24 sur les places « Gramme » (avenue Edmond Leburton) et Ernest Rongvaux (gare), seront opérationnels et pourront être utilisés par les citoyens.

Le bourgmestre Jacques Chabot, l’échevin Julien Humblet et l’équipe Neri Share. - C.Q.

Voilà désormais de quoi emprunter un véhicule pour une course occasionnelle (ou non)… pour quelques euros seulement ! Explications de ce beau projet.