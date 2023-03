Près de 350 personnes pour la parade contre les discriminations, à Verviers et Dison

Ce mercredi après-midi, près de 350 personnes ont paradé à Dison et à Verviers contre les discriminations. Elle est organisée dans le cadre de la 9ème édition du Festival de l’Interculturalité, qui vise à rassembler, à sensibiliser et à lutter contre le racisme et les discriminations.

Près de 350 personnes étaient présentes. - CRVI