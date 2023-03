Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Voici deux ans, la paisible petite commune de Lobbes était le théâtre d’un véritable bouleversement politique. Via la création d’une nouvelle alliance, le bourgmestre Steven Royez se retrouvait envoyé dans l’opposition et Lucien Bauduin faisait le « chemin inverse » pour prendre l’écharpe mayorale.

Depuis cet épisode, selon nos informations, une bonne dizaine de démissions sont survenues parmi l’administration communale. Si on prend en compte les départs pour d’autres raisons, on atteindrait même la vingtaine. L’exemple le plus symbolique est sans doute le poste de directeur ou directrice général. Une première personne a presque immédiatement quitté ses fonctions. Une deuxième a plié bagage voici quelques mois. Et l’actuel DG a annoncé la semaine dernière qu’il ne désirait plus poursuivre sa mission non plus.

« Climat délétère »

Quand on sait que, normalement, l’administration communale compte en tout une bonne vingtaine d’agents, on saisit d’autant mieux l’ampleur du problème. Pour ne rien arranger, les employés qui subsistent se trouvent évidemment en sous-effectif et croulent sous la charge de travail. Alors, comment expliquer une telle situation ?