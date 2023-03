Écoquartier «Les Ateliers» à Braine-le-Comte: un projet de 20 maisons unifamiliales à l’enquête publique

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le 3e volet de la phase 1 de l’ambitieux projet immobilier « Les Ateliers », situé derrière la gare, est à son tour soumis à l’enquête publique, depuis ce mardi 21 mars, et jusqu’au 5 avril.

Du 27 février au 14 mars, les deux premiers volets ont également été soumis à enquête publique. Ils concernaient deux grands immeubles de 23 et 26 appartements d’une part, et d’autre part cinq immeubles plus petits, d’une capacité cumulée de 61 appartements.

