Michiel n’a pu profiter que trois semaines de sa BMW flambant neuve: «Entre 10.000 euros et 15.000 euros… Ça va me revenir plus cher que ce qu’ils ont pris» (photo)

C’est un voisin de Michiel qui l’a alerté en constatant qu’il y avait un trou sur l’une des portières du véhicule. « Il y avait un trou de la taille d’un poing », raconte l’homme aux journalistes du site d’information néerlandais ad.nl. « Grâce à ce trou, les voleurs avaient réussi à prendre les affaires qu’il y avait dans ma voiture ».

« J’ai regardé sur Internet, les dégâts se situent entre 10.000 et 15.000 euros », déplore-t-il. « Je dois remettre une nouvelle portière. Ça va me revenir plus cher que ce qu’ils ont pris à l’intérieur ».