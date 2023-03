Un incident lié à la stabilité de la piscine de Sambreville reporte l’ouverture prévue au printemps

Ce mercredi matin, un important incident lié à la stabilité de la piscine de Sambreville est survenu sur le chantier de rénovation. « Sans délai, l’administration communale et la Régie Communale Autonome Sambr’Athlétic ont saisi toutes les parties intervenantes et leurs compagnies d’assurance en vue d’établir les circonstances de cet incident et les responsabilités qui en découlent », communique le bourgmestre, Jean-Charles Luperto. « Des mesures techniques importantes, qui sont encore à évaluer, devront intervenir en vue de résoudre les difficultés actuelles. »

Si la nature de l’incident n’est pas révélée, cela reporte la réouverture de la piscine initialement prévue pour le printemps de cette année. Une mauvaise nouvelle que regrettent les autorités communales mais aussi la Régie communale « Sambr’Athletic ». « Le moment de la réouverture ne pourra être connu qu’après réception des divers rapports et projets techniques. Nous sommes bien évidemment conscients des conséquences de cet incident pour le public, qui comme nous, attend avec impatience de profiter de cette nouvelle installation. »