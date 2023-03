Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À défaut d’être les meilleurs amis du monde, ils étaient au moins les plus sûrs alliés. Nommé le 5 juin 2021 au titre d’administrateur indépendant à l’initiative de Peter Bossaert (en même temps que Pascale Van Damme, première présence féminine en 127 ans de fonctionnement de l’Union belge), Paul Van den Bulck est même devenu le 14e classé dans la lignée des présidents fédéraux, un an plus tard, le 22 juin 2022. Un accès à la diversité voulu par le CEO, lequel a pesé de tout son poids auprès du Conseil d’administration pour que la RBFA devienne la première fédération dirigée par un concitoyen d’origine africaine.