La détenue mise enceinte par Pascal V., gardien à la prison de Lantin, témoigne: «Quand il y a eu des grèves, nous avons pu avoir des relations dans ma cellule»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Christine (prénom d’emprunt), 34 ans, souhaite conserver l’anonymat pour se préserver de même que sa petite fille qui a aujourd’hui 5 ans et qui est le fruit de sa relation avec Pascal V., un gardien de prison de Lantin, muté depuis. La maman a accepté de nous raconter comment est née cette relation et explique surtout qu’elle n’est pas un cas isolé à Lantin. Loin de là.

de videos

Christine, comment a démarré votre relation avec Pascal, gardien de prison ?

Je suis entrée à Lantin en 2008. J’en suis sortie 10 ans plus tard. Notre relation a démarré en 2013 et a duré 5 ans. Il était chef de quartier à l’époque et moi, j’étais donc détenue.