Le roi Philippe en Afrique du Sud, à la rencontre de la famille qui pèse des milliards

Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, est une figure fondamentale de l’Afrique du Sud qui en compte d’autres. Les plus connues sont évidemment Nelson Mandela et Desmond Tutu. Les deux ont reçu le prix Nobel de la Paix. En 1993 pour le premier et en 1984 pour le second. Cyril Ramaphosa a pris les rênes du pays le 14 février 2018, suite à la mise à l’écart (un peu) forcée de Jacob Zuma. L’homme fort de l’ANC, le parti emblématique qui est parvenu à mettre un terme au régime de l’apartheid sans qu’il n’y ait de casse, s’entretiendra avec le Roi et la Reine des Belges. C’est lui qui les a d’ailleurs invités pour cette première visite d’État d’un souverain belge dans son pays. Un moment donc historique pour ces deux pays qui ont de solides liens, économiques.

10.000 Belges vivent là-bas « Cette visite, la première de la monarchie belge en Afrique du Sud, est une démonstration des fortes relations bilatérales qui existent entre les deux pays », souligne d’ailleurs le site officiel de la présidence. « La visite d’État servira à étendre et à renforcer les relations bilatérales entre les deux pays et à revitaliser les relations économiques en mettant l’accent sur le commerce, l’investissement direct étranger et le tourisme. L’Afrique du Sud et la Belgique poursuivent également leur coopération dans le domaine des énergies renouvelables et, en particulier, de l’hydrogène vert ».

L’Afrique du Sud se réjouit de bénéficier « d’un solide excédent commercial avec la Belgique ». Les produits chimiques organiques étant le principal produit d’exportation, suivis de près par les diamants et les véhicules à moteur.

De fait, la balance commerciale penche du côté sud-africain. Notre pays exporte l’équivalent de 1,7 milliard de produits (dont beaucoup de vaccins) et on importe environ 3,7 milliards de produits sud-africains. Soit une différence de deux milliards. « La Belgique figure traditionnellement parmi les dix principales sources de touristes internationaux en Afrique du Sud », précise la présidence sud-africaine. De notre côté, les Affaires étrangères estiment à 10.000 le nombre de compatriotes vivant là-bas. Ils sont majoritairement néerlandophones. Restons dans les chiffres sans vous assommer : la population sud-africaine est composée de 81 % de Noirs et de 7 % de Blancs. Elle est catholique à 86 % et on y parle 11 langues différentes même si l’anglais est la langue la plus employée. Si l’ANC reste le parti majoritaire, l’érosion est grande. Aux dernières élections présidentielles de mai 2019, il avait obtenu le plus faible résultat de son histoire (57,5 %). Cyril Ramaphosa est aussi le président de l’ANC. Né à Soweto, dans une famille modeste, il est considéré comme un autodidacte dans le monde des affaires. Licencié en droit, il s’était d’abord lancé en politique et dans le monde syndical avant de changer de cap, en 1997. Il a su « profiter » de la discrimination positive en faveur des Noirs et il a très vite flairé les bonnes affaires. Il a pris notamment des participations dans l’immobilier, dans les mines et dans les chaînes sud-africaines de McDonald’s et de Coca-Cola. On dit de lui qu’il a été le premier Sud-Africain noir à devenir milliardaire en dollars.