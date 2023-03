Life4Brussels donne de la visibilité aux victimes des attentats de Bruxelles à travers une exposition de photos

«Sept ans après les attentats, il y a toujours un grand vide, pour les victimes mais aussi pour les membres des services de secours, les employés de la STIB, la protection civile, les personnes chargées de l’aide aux victimes.... Personne n’est sorti indemne des attentats», explique Gaëtan Meuleman, porte-parole de Life4Brussels. Secouriste, il s’était rendu de son propre chef à Maelbeek le jour des attentats pour apporter son aide. «Les attentats ont eu un impact énorme sur ma famille, j’ai fait du mal à ma famille à cause de ce que j’ai vécu.»

Les secouristes qui sont intervenus lors des attentats du 22 mars 2016 ainsi que les victimes et leurs proches méritent d’obtenir une reconnaissance de l’État, rappelle mercredi l’association de victimes Life4Brussels, sept ans jour pour jour après les attaques meurtrières.

L’association souhaite donner plus de visibilité à toutes les personnes intervenues le jour des attentats pour porter assistance aux victimes alors qu’elles n’ont pas obtenu de reconnaissance ou de statut particulier de la part de l’État belge.

Un message partagé par plusieurs victimes et proches de victimes dont Katarina Viktorsson, qui a perdu sa mère Berit dans les attentats de l’aéroport de Bruxelles. «Depuis sept ans, nous nous battons contre les autorités et les assureurs, avec une douleur souvent invisible. Nous nous sentons comme un fardeau, perdues et ignorées. Ils préfèrent nous mettre sous le tapis. Mais nous méritons d’être reconnus pour ce que nous sommes : des survivants».