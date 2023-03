Du vent et des averses au menu ce jeudi, des pluies prévues en fin de semaine

Les champs nuageux prédomineront avec des périodes de pluies ou d’averses parfois intenses mais quelques éclaircies et des périodes plus sèches seront aussi possibles. Les maxima seront compris entre 9 et 12 degrés en Ardenne et se situeront autour de 13 ou 14 degrés ailleurs.

Une nouvelle onde pluvieuse très active traversera notre pays et pourrait également être le siège de développement d’averses localement intenses. En seconde partie ou en fin de nuit, le temps pourrait être transitoirement plus sec sur l’ouest.

Les minima seront compris entre 8 et 10 degrés. Le vent reviendra d’abord au secteur sud-sud-ouest et sera généralement assez fort, puis il virera au secteur sud-ouest et deviendra modéré dans l’intérieur des terres. A la côte, il sera parfois fort. Les rafales atteindront jusqu’à 60 ou 70 km/h, voire plus sous une forte averse.

IRM

Vendredi

Au matin, les champs nuageux seront encore abondants sur l’extrême Est et y laisseront échapper les dernières pluies. Ailleurs, le ciel sera plus changeant et le temps plus sec. Dans le courant de la journée, les nuages deviendront plus nombreux et donneront lieu à des averses, pouvant prendre un caractère orageux. Le vent de sud-ouest deviendra modéré à assez fort, parfois fort à la mer, avec des rafales jusqu’à 65 km/h, voire localement un peu plus. Les maxima seront compris entre 10 et 14 degrés.