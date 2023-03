Les aides financières pour les patients en soins palliatifs interviennent trop tard, estimele Centre fédéral d’expertise des soins de santé

Un patient est considéré comme palliatif au sens de la loi belge lorsqu’il se trouve à un stade avancé ou terminal d’une maladie grave, peu importe combien de temps il lui reste à vivre. La phase palliative s’accompagne souvent de besoins d’aide et de soins importants et susceptibles d’évoluer rapidement.

Dans les hôpitaux et maisons de repos et de soins, une partie importante du coût des soins et de l’accompagnement des patients en fin de vie est déjà inclus dans le financement habituel de l’établissement. Les personnes qui choisissent de finir leurs jours à la maison, par contre, devront souvent assumer elles-mêmes de nombreuses dépenses, souligne le KCE.