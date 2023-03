Guerre en Ukraine: l’arrestation de Vladimir Poutine à l’étranger équivaudrait à une déclaration de guerre, selon l’ex-président russe Dmitri Medvedev

« Imaginez que la situation se produise réellement. Par exemple, un président en exercice d’une puissance nucléaire vient en Allemagne et est arrêté. De quoi s’agit-il ? Une déclaration de guerre à la Fédération de Russie », peut-on lire.

Depuis la semaine dernière, un mandat d’arrêt international est en vigueur contre le président russe pour crimes de guerre en Ukraine. Cependant, la Russie et la Chine ne reconnaissent pas la juridiction de la Cour pénale internationale.

Selon le ministre allemand de la justice, Marco Buschmann, l’Allemagne devrait appliquer la décision et passer les menottes à M. Poutine s’il pénètre sur le territoire allemand. « Est-il vraiment conscient qu’il s’agit d’une déclaration de guerre ? Ou bien n’a-t-il pas fait ses devoirs ? a déclaré M. Medvedev. Quoi qu’il en soit, la décision de la CPI est négative pour les relations avec l’Occident, qui sont déjà pires qu’au début de la guerre froide.

M. Medvedev a souligné que l’Ukraine fait partie de la Russie. Son pays ne peut pas permettre à l’Ukraine d’adhérer à l’OTAN, qui lancerait alors une opération militaire contre la Russie.

L’ancien président a déclaré qu’il n’était pas préoccupé par le fait que le partenariat entre la Russie et la Chine soit inégal. Selon lui, les deux pays se complètent parfaitement. « Aucune alliance n’a jamais été absolument équilibrée. La Chine est bien plus grande que la Russie, si l’on considère sa population et son économie. Mais la Russie a ses propres capacités.