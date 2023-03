Malgré une baisse générale des plaintes, le service de médiation pour les télécommunications reçoit davantage de doléances liées à la fibre optique

Le service annonce avoir reçu en revanche bien plus de demandes en médiation cette année de la part de consommateurs identifiés comme présentant une vulnérabilité (367, soit 32 % de plus que l’an passé), notamment pour des arnaques via des numéros surtaxés, de l’hameçonnage, de la facturation digitale et des dérangements de la ligne fixe. L’organe de médiation prie à ce titre les opérateurs d’assurer un service d’assistance téléphonique aisément accessible et efficace, mais aussi d’accompagner les aînés dans la transition numérique, notamment pour la facturation électronique.