Le groupe ERA s’empare du titre de numéro 1 de l’immobilier en Belgique: «Le plus grand potentiel de croissance se situe en Wallonie»

Déjà leader au nord du pays, ERA a connu ces deux dernières années un développement éclair en Wallonie et à Bruxelles, où son nombre d’agences est passé de 8 à 31, pour un chiffre d’affaires qui y a atteint 7,5 millions d’euros en 2022, en hausse de 71 %.

Sa forte croissance en Wallonie et à Bruxelles le porte à la première place du secteur sur l’ensemble de la Belgique, se félicite-t-il jeudi dans un communiqué.

Au niveau national, ERA vise les 180 agences, dont un tiers en Wallonie et à Bruxelles, avec un chiffre d’affaires de 100 millions d’euros en 2030.

« Le plus grand potentiel de croissance se situe en Wallonie, en particulier dans la province du Hainaut, où nous souhaitons ouvrir une dizaine de nouvelles agences à court terme », détaille Emmanuel Deboulle, Business development manager Bruxelles et Wallonie. « Pour cela, nous comptons aussi sur la poursuite du développement des agences actuelles et sur la reprise d’agences ou de réseaux existants. »