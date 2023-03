«Le Real réactive l’opération Haaland»: la presse madrilène évoque un transfert record de l’attaquant norvégien en 2024!

Le Real Madrid n’a semble-t-il pas abandonné l’idée de signer Erling Haaland. Après avoir loupé le coche en 2022 face à Manchester City, le club espagnol aurait fait de l’attaquant norvégien sa cible prioritaire pour 2024, comme l’annonce en Une le quotidien AS.

La clause libératoire dont il est question se situe dans une fourchette allant de 220 à 240 millions d’euros, selon AS. Il pourrait dès lors devenir le transfert le plus cher de l’histoire, dépassant les 222 millions d’euros déboursés par le PSG pour s’attacher les services de Neymar et les 180 millions de Kylian Mbappé. L’attaquant français, en contrat au PSG jusque 2024, est d’ailleurs toujours sur les tablettes du Real Madrid, qui rêve de l’aligner aux côtés d’Haaland justement.