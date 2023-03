Master en médecine à l’Université de Mons: le point retiré de l’ordre du jour du gouvernement, suite aux menaces de majorité alternatives du président du PS

Le point a créé des tensions vives entre les partenaires du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Si la ministre de l’Enseignement supérieur, Valérie Glatigny (MR), soutenue par son président de parti, Georges-Louis Bouchez, refuse d’accorder ce master à l’université montoise, entre autres, car cela coûterait de l’argent sans aucune possibilité de faire sortir un étudiant en médecine de plus (à cause des quotas Inami), les partenaires socialiste et écologiste du MR à la Fédération ne l’entendent pas de cette oreille et trouvent la demande montoise tout à fait justifiée, aussi pour répondre à la pénurie de médecins dans le Hainaut.

Jeudi matin, le président du PS, Paul Magnette a fait une sortie très dure sur ce sujet et fort peu appréciée par les libéraux. Réaction immédiate : le point a été retiré de l’ordre du jour de la réunion du gouvernement. La raison ? D’après ce qu’il se dit, le ministre-président de la Fédération aurait refusé de discuter ce point ce jeudi matin. « Il est hors de question de travailler le couteau sur la gorge, ce ne sont pas des manières de faire », aurait-il dit, appelant à retrouver de la sérénité dans le dossier.