Deux accidents à moins de 100 mètres d’intervalle à Wanze

Ce jeudi matin, la police Meuse-Hesbaye a été appelée à deux reprises du côté de Wanze pour des accidents. Le premier a eu lieu vers 6h18 chaussée de Vinalmont, au carrefour avec la rue Urbain Matagne. Deux véhicules, une Peugeot 308 et une Golf sont en cause. Les deux conductrices, originaires de Wanze et de Villers-le-Bouillet n’ont pas été blessées, mais il y a eu une légère entrave à la circulation.

Un peu plus d’une heure plus tard, vers 7h36, deux voitures, une Dacia Logan et une Volvo sont entrées en collision rue de Villers, à moins de 100 mètres du premier accident. Là aussi, il n’y a pas eu de blessé mais une légère entrave à la circulation.