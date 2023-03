L’astuce surprenante de Klaudia avec ses draps pour économiser de l’argent: «Au début c’était tellement dégoûtant, mais ça m’a permis d’économiser des centaines d’euros» (photo)

Klaudia Wojcik, une infirmière de 27 ans originaire de Sussex, en Angleterre, a raconté dans les colonnes du Sun son astuce pour le moins originale pour économiser de l’argent. Alors que la plupart des gens pensent nécessaire de laver régulièrement leurs draps, il n’en est rien pour la jeune femme. Même si sa mère trouve ça sale, Klaudia s’en fout et continuera de procéder de la sorte avec ses draps. « Je me suis toujours sentie dégoûtante en les laissant plus de quinze jours. La pensée de toute cette sueur et cette accumulation de peaux mortes me donnait des frissons », explique la Britannique.

de videos Mais ça, c’était avant la crise financière. « Le coût de la vie nous a durement touchés et notre facture d’électricité a grimpé en flèche à plus de 150 livres (169 euros) par mois. Nous dépensions une fortune pour maintenir nos 300 plantes exotiques en bonne santé grâce à la chaleur et un éclairage spécial. Nous ne pouvions pas les laisser mourir, alors quelque chose d’autre devait céder », raconte Klaudia. Et ce qui a cédé, c’est… le lavage de draps !

Klaudia en avait marre que sa machine à laver engloutisse son argent durement gagné. « Je me suis dit : ‘Pourquoi est-ce que je change si souvent mes draps ? Il faudrait se contenter d’une fois par mois et baisser la température à 30 degrés’ », témoigne Klaudia. « Au début, c’était tellement dégoûtant. Je suis devenue obsédée par le fait de renifler les draps chaque nuit pour m’assurer que je pouvais toujours sentir la lessive en poudre, et je suis devenue tellement paranoïaque à l’idée de transpirer la nuit. Et si cela rendait le lit puant ? », ajoute la jeune femme.

Mais alors que Klaudia était contente de faire des économies, sa mère, elle, était outrée. « Maman était mortifiée quand elle a découvert notre nouvelle habitude. Elle a dit que j’étais dégoûtante et qu’un lavage à froid ne nettoierait jamais les draps, mais ils n’étaient ni sales ni tachés. Ils avaient juste besoin d’un rafraîchissement. Tant qu’ils sentaient bon, je n’étais pas inquiète », témoigne encore Klaudia. Et pour garder les draps propres le plus longtemps possible, Klaudia a décidé d’imposer de nouvelles règles : seuls les pyjamas sont autorisés dans le lit et le chien n’a plus le droit d’y entrer ! « Mon fiancé était assez énervé, mais il a dû arrêter de se prélasser sur le lit dans son jean sale et avec ses baskets », explique Klaudia.