Un nouveau rapport prouve que Ventilus peut aller sous terre: «Le gouvernement doit maintenant montrer sa volonté de prendre en compte ces idées»

« En fait, plusieurs connexions d’une puissance supérieure aux 6 GigaWatts de Ventilus ont été mises en service en dehors de l’Europe ces dernières années », écrit-il. « Les connexions en courant continu dans un réseau CA sont même recommandées pour améliorer la stabilité du réseau, qui devient de plus en plus difficile en raison de la transition vers une production d’électricité volatile avec des turbines éoliennes et des panneaux solaires. De plus, certaines de ces connexions ont un ou plusieurs points de dérivation, ce qui pourrait donc être une solution pour Ventilus également, sans risque pour la santé. »