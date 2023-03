«La pire erreur d’arbitrage dans l’histoire de la NBA»: Dallas dépose plainte après sa défaite face à Golden State (vidéo)

Les chances de Dallas d’obtenir gain de cause sont quasi nulles. La NBA n’a accepté une protestation pour une erreur d’arbitrage qu’à six reprises dans son histoire et une seule fois dans les 41 dernières années.

Retour réussi pour Ja Morant

Ja Morant, qui avait été suspendu huit matchs, a fait un retour gagnant avec Memphis. Il n’avait plus joué depuis le 4 mars. Sorti du banc, la star de 23 ans a enquillé 17 points, quatre rebonds et cinq passes décisives en moins de 24 minutes et les Grizzlies ont battu Houston 130-125. Jaren Jackson Jr a rentré 37 points et récupéré 10 rebonds. Du côté des Rockets, où on n’attend plus que la prochaine draft, Kevin Porter Jr. s’est offert un triple-double (14 pts, 10 rebs, 10 ast). Memphis est bien accroché à la 2e place (45v-27d).

Les Los Angeles Lakers ont été très bons face à Phoenix s’imposant 122-111. L’arrière Austin Reaves, titularisé, a réussi 25 points (dont 13 sur lancers francs) et 11 assists. Les Lakers sont 10e avec un bilan identique à celui de Dallas (36v-37d). Ils ont bénéficié de 46 lancers francs contre 20 aux Suns.

Karl-Anthony Towns a joué son premier match avec Minnesota depuis novembre et une sérieuse blessure au mollet. Il a réussi 22 points en 26 minutes et les T’Wolves ont battu Atlanta 125-124.

Battu lundi par Chicago, Philadelphie a pris une revanche éclatante 91-116 à Windy City. Même si les Sixers ont tremblé après la sortie de Joel Embiid, touché à un mollet après la mi-temps où tout était déjà conclu (48-76).