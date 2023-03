Près de la moitié des magasins Delhaize intégrés toujours fermés ce jeudi, le centre de distribution de produits fraisà Zellik bloqué depuis ce matin

de videos

La tension sur le terrain semble au contraire de plus en plus vive, la CNE dénonçant jeudi une « campagne de démobilisation et de désinformation ». Le syndicat chrétien accuse la direction d’installer des urnes dans les magasins pour que les travailleurs puissent voter la fin de la grève. « Le rôle des syndicats est bafoué et ils sont présentés comme ceux qui obligent les travailleurs à faire grève. Chaque jour, les directeurs et leurs adjoints sont appelés à propager au sein du personnel un message selon lequel ses conditions de travail vont être sauvées. C’est un jeu dangereux. »