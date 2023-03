Réforme des retraites en France: l’approvisionnement des aéroports d’Ile-de-France en kérosène «devient critique» suite aux grèves

La Direction générale de l’Aviation civile prévient depuis plusieurs jours les compagnies aériennes que les réserves de kérosène dans les aéroports de Paris-Charles-de-Gaulle et Paris-Orly sont « sous tension », les incitant à prendre leurs précautions.

L’approvisionnement en kérosène de l’Ile-de-France et de ses aéroports par la Normandie « devient critique », a indiqué jeudi à l’AFP le ministère de la Transition énergétique qui a « pris un arrêté de réquisition » à l’égard des grévistes, lequel n’a pas été notifié « à ce stade » aux salariés de la raffinerie, arrêtée le week-end dernier.

Ces tensions s’ajoutent à la pénurie croissante d’essence et de gazole dans les stations-service du pays : selon l’AFP, 15 % des stations françaises manquaient de l’un ou l’autre de ces carburants jeudi, un taux qui monte à plus de 40 % en Loire-Atlantique et dans plusieurs départements de Bretagne.