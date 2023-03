Eurovision 2023: quels sont les pays qui ont le plus de chance de l’emporter? Et la Belgique dans tout ça?

Le Concours Eurovision de la Chanson approche à grands pas. Avec des demi-finales les 9 et 11 mai et une finale le 13 mai, les représentants de chaque pays sont connus. Chez nous, c’est Gustaph qui va représenter les couleurs de la Belgique avec « Because Of You ». S’il prendra part à la seconde demi-finale, on sait déjà que la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni sont qualifiés pour la finale, comme chaque année. Ces pays constituent le « big five » et permettent d’offrir une certaine audience à l’Eurovision. L’Ukraine, qui a remporté le concours l’année dernière est aussi qualifiée pour la finale, même si l’événement est organisé à Liverpool, en raison de la guerre en Ukraine.

de videos

Mais alors, qui sont les grands favoris de cette année ? Voici le top 5 des bookmakers, à une cinquantaine de jours du lancement de la compétition.