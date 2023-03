Ambiance tamisée dans 26 stations de la Stib ce samedi

À l’occasion de l’Earth Hour, la Stib diminuera l’éclairage dans 26 de ses stations de métro et prémétro. La luminosité correspondra à un tiers de l’intensité normale. Il n’est pas indiqué de totalement éteindre l’éclairage des stations pour d’évidentes raisons de sécurité du parcours des clients. Cette action permettra néanmoins d’économiser plus de 700 kWh, ce qui correspond à plus de deux mois de consommation d’un ménage bruxellois. Un éclairage de plus en plus écologique Au total, 51 stations disposent d’un éclairage LED, plus écologique et économique que l’éclairage traditionnel. Le programme de renouvellement progressif des installations lumineuses de l’ensemble des stations se poursuit. En 2022, les stations Thieffry, Diamant et Georges-Henri ont été adaptées. Parmi les stations équipées, 16 d’entre elles disposent d’un système permettant le dimmage. Les éclairages LED consomment environ 65% d’énergie en moins qu’un éclairage classique.

Pas de petites économies

L’adage vaut également pour les économies d’énergies. À travers l’ensemble de ses activités, la Stib entreprend des actions pour diminuer sa consommation d’énergie et, de manière plus large, son impact sur l’environnement. Sa politique environnementale englobe entre autres la consommation d’énergie, d’eau, la gestion des déchets, les bâtiments et infrastructures et la politique d’achats.

Entre 2018 et 2022, la Stib a amélioré sa performance énergétique de 12,3%. Cette progression a été possible grâce à ses nombreuses actions, telles que l’acquisition de véhicules électriques et hybrides, l’application de principes d’écoconstruction, le placement de panneaux solaires ou encore la mise en place de mesures de sobriété énergétique. Une initiative du WWF