Une étude appelle à décoloniser l’aide au développement: «Le paternalisme et le complexe du sauveur blanc prévalent toujours»

« La plupart des participants de ces pays partenaires ont convenu que le paternalisme et le complexe du sauveur blanc prévalent toujours dans l’aide belge au développement », soulignent les auteurs du rapport final. « Le racisme et d’autres formes de discrimination parmi certains individus isolés qui représentent la Coopération au développement dans son ensemble prévalent toujours. Même si cette situation semble individualisée, elle constitue un sérieux défi lorsque la faute passe inaperçue et ne fait pas l’objet d’un suivi approprié pour garantir sa non-répétition ».

En Belgique, quelque 70 personnes issues des milieux universitaire, associatif et administratif ont été sollicitées pour évoquer « le(s) futur(s) alternatif(s) de la coopération belge au développement ». D’autres acteurs, provenant de pays bénéficiant de l’aide au développement belge, comme Cuba, l’Ouganda, la République Démocratique Du Congo et la Bolivie, ont également pris part à ces travaux.

Les participants des pays partenaires considèrent que le système belge d’aide au développement a une connaissance limitée et superficielle du contexte local politique, socio-économique, environnemental et local. Cela se traduit par des actions visant à atténuer les symptômes et non les causes, déplore-t-on.