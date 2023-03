Le 66ème Carnaval des Ours a étéun grand cru!

« Quel plaisir d’être dans la peau d’un ours pour quelques heures, de voir briller les yeux des enfants et fleurir des sourires quand je leur donne des bonbons, les fous rires des petits et grands quand une pluie de confettis atterrit sur leur tête. Un enfant m’a même demandé un câlin, des moments inoubliables. Etre un ours taquin quelques heures m’a donné du bonheur pour un an, le temps du prochain carnaval ».

Ce témoignage d’un ourson bien connu, Didier Renard, dont on connaît le sens de la fête, on aurait pu en recueillir des centaines dans la même veine. Il résume très bien l’esprit bon enfant qui régnait au cours de ce Carnaval des Ours 2023, un événement très attendu depuis quatre ans. Et, il y avait du monde, 15 000 personnes selon la police.