David Piraprez et Laurent Léonard fondent PL Motorsport

Depuis 2008, David Piraprez est à la tête de Piragri. Cette entreprise familiale, fondée par le grand-père de David, est active dans la livraison de mazout, carburant, pellets, lubrifiants et citernes. C’est aussi deux stations-services dont une à Ohey. Piragri dispose de sa propre marque.

Laurent Léonard est garagiste à Schaltin depuis 1999. Il est passionné de rallye automobile qu’i l pratique depuis 1995. David et Laurent sont amis de longue date. Il n’est donc pas étonnant que David devienne partenaire de Laurent en Rallye. Dès 2017, les couleurs de Piragri apparaissent sur les voitures pilotées par Laurent.

En ce mois de mars 2023, une nouvelle étape est franchie et les deux amis s’associent pour former PL Motorsport qui alignera une rutilante Porsche 997 GT3 au départ du Rallye des Ardennes, du Rallye de Wallonie, du Rallye sprint de Haillot et du Rallye sprint du Condruzien. Si Stéphane Boelens sera copilote pour trois de ces épreuves, David Piraprez prendra place aux côtés de Laurent Léonard lors du Rallye sprint de Haillot où David sera dans son jardin.