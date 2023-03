La Ville de Wavre annonce la remise de la circulation à double sens dans la rue du Pont du Christ

Les autorités de la Ville de Wavre ont évalué la situation, entendu les avis des usagers et ont proposé au conseil communal de ce 28 mars de voter l’abrogation du règlement de circulation routière qui actait, en décembre 2021, la mise en sens unique de cet axe wavrien structurant. Le point est le premier à l’ordre du jour de la séance, il n’a donc pas encore été voté. Historique La mise en sens unique de la rue du Pont du Christ avait été demandée, dans un tout premier temps, pour l’exécution d’un chantier privé qui nécessitait une emprise au sol importante de l’espace public. De façon parallèle, mais indépendamment de ce chantier, cette mise en sens unique visait aussi à apaiser le centre-ville en déviant une partie du trafic de transit. De nombreux cœurs de ville, en Belgique et à l’étranger, jouent cette même carte d’une mobilité plus encadrée. Cette disposition prévoyait une évaluation des mesures au bout de 12 mois. Les résultats de cette évaluation ne sont pas favorables au sens unique et sont présentés ci-dessous.

Remise à double sens « En croisant les données de l’évaluation, nous concluons que si le sens unique de la rue du Pont a permis d’améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes, il a aussi généré un report de trafic dans des voiries inadaptées ou densément habitées », explique la ville. De plus, la rocade autour du cœur de ville, qui devrait permettre de passer d’un côté à l’autre du centre, est souvent fortement embouteillée et ne joue dès lors pas pleinement son rôle.

Ces éléments réunis, il a été proposé aux autorités d’abroger le sens unique de la rue du Pont du Christ et de rétablir la circulation à double sens sur toute sa longueur. « Le sens unique n’est pas pertinent et il apparaît que le bon sens soit le double sens. » En termes de délais, quelques petits travaux sont à prévoir pour l’effacement de la signalétique au sol et l’ouverture de la rue en tant que telle. Ils auront lieu mi-avril.