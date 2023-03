Hortiluc veut du bienà vos jardins !

Un service complet pour l’entretien, des contrats d’entretien à l’année, des contrats de tontes bimensuels, des tailles diversifiées (NDLR : vivaces, graminées, arbustes et haies) mais aussi la remise en ordre de terrains devenus ingérables ou pour leur mise en vente. Sans oublier l’entretien de gazons avec engrais, scarification, pulvérisation sélective et le désherbage des allées de jardin.

Vous avez également un côté créatif ?

En effet ! Nous nous occupons également des aménagements complets pour petits et moyens jardins, des plantations diverses avec petite étude de projet offerte, des semis de gazon et de la préparation de votre potager pour sa mise en culture. Sans oublier la pose de paillage organique, de graviers et éléments décoratifs, de clôture et portillon, de brise vue sur une clôture existante et de bordures.

Vous proposez même une nouveauté depuis cette année ?

Nous rénovons les gazons ayant subi des dégâts à cause de la sécheresse, des animaux… Ceci sans retourner le sol grâce à une machine de regarnissage. Cette machine a d’ailleurs reçu de nombreuses médailles lors de grands salons européens d’horticulture.

Pourquoi avoir choisi ce métier ?

Passionné d’agriculture et d’horticulture depuis toujours, j’ai d’abord commencé par des études secondaires agricoles à l’IPES d’Ath. J’y ai acquis beaucoup de bases semblables aux deux domaines. J’ai ensuite poursuivi avec un bachelier horticole à l’HEPH CONDORCET Ath. J’y ai appris de nombreuses choses sur les plantes afin de réaliser de belles associations lors des plantations, sur les sols pour la bonne réussite des semis et sur la gestion des espaces verts. J’ai pu aussi réaliser des stages en entreprises qui m’ont donné l’envie de m’installer. J’en profite d’ailleurs pour remercier mes formateurs !

Comment s’organise votre journée type ?

Elle débute par la préparation du matériel nécessaire à la journée de travail. Ensuite, je me rends chez mon premier client. Selon le travail à effectuer, je peux aller chez un ou plusieurs clients. En fin de journée, je vide ma remorque des déchets verts que j’ai emportés, puis je révise et remets le matériel à sa place pour le lendemain.

Depuis quand travaillez-vous dans la région et pourquoi avoir privilégié cette localisation ?

Depuis 2019 car j’ai d’abord commencé comme étudiant entrepreneur. Je me suis installé à Tertre car c’est la région où j’y suis né et où mes parents et moi habitons. Je tiens d’ailleurs à les remercier pour le soutien qu’ils m’apportent !

Quel est votre meilleur souvenir en rapport avec votre activité professionnelle ?

Je n’en ai pas un en particulier. Travaillant avec passion, j’éprouve toujours une grande satisfaction à voir un chantier terminé comme je l’avais imaginé lors du devis. De même, j’adore être récompensé par la reconnaissance du client pour le travail effectué.

Quelles sont les qualités incontournables à acquérir dans votre domaine ?

D’après moi, il faut pouvoir faire preuve de propreté, de rigueur, de ponctualité mais aussi proposer le meilleur rapport qualité/prix, être à l’écoute de son client et veiller à respecter les arrangerments de départ.

Si vous deviez décrire votre clientèle en quelques mots, quels seraient-ils ?

Elle est assez variée ! Elle va d’un jeune couple pour la création d’un nouveau jardin, à la personne âgée pour l’entretien de son jardin existant. Mais pour moi, chaque client est unique et j’adore discuter avec eux afin de créer un lien. Je trouve cela assez important pour mieux comprendre leurs envies et leurs besoins.

Racontez-nous une anecdote drôle ou insolite avec un client ?

J’ai pour habitude d’offrir, en fin d’année, un cadeau de fidélité à mes clients. L’année dernière, une cliente âgée a eu peur de m’ouvrir car elle croyait que c’était un livreur mal attentionné. Je lui ai donc expliqué qui j’étais et après avoir été rassurée, nous avons bu ensemble un bon café.

Si vous deviez recevoir des amis qui ne sont pas du coin, quels sont les lieux (naturels, culturels, historiques…) que vous leur feriez découvrir ?

Pour ma part j’adore la région des Hauts-Pays pour de belles balades dans les champs car cela me fait penser à mon enfance quand j’étais en vacances chez ma tante. Cela dit, la région est très intéressante également car nous avons notamment les terrils, Pairi Daiza ou encore le Doudou à Mons

Avez-vous des projets pour la suite ?

Travailler à temps plein pour mon entreprise, et employer une personne à temps plein ou mi -temps pour m’aider dans mes tâches quotidiennes. J’aimerais également maximiser le nombre de contrats d’entretien et la création de jardins qui est ce que j’aime le plus dans mon métier.

Le mot de la fin est pour vous !

J’ai voulu m’exprimer afin de faire connaître mon entreprise. J’espère vous avoir convaincu et peut-être, à bientôt dans vos jardins, avec le sourire d’un printemps ensoleillé !

Benoît Dekeyzer