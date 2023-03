Coupe de la Province: Seraing Athlétique (P2A) contre Saive (P2B) en quarts de finale!

Les deux autres duels opposeront Hannut (P1) à Wanze/Bas-Oha (P1) et Seraing Athlétique (P2A) à Saive (P2B).

Les demi-finales auront lieu le jeudi 20 avril.

Le vainqueur de Malmedy-Amblève ira à Seraing ou à Saive, tandis que le vainqueur du duel entre Heusy et La Calamine B ira à Hannut ou à Wanze/Bas-Oha.

Quant à la finale, elle est programmée le lundi 29 mai à Blegny, à 17h.

En P3/P4 et du côté féminin

La compétition P3/P4 a également été tirée au sort ainsi que le premier tour du côté féminin. Pour ce dernier, étant donné qu’il y a un nombre impair de rencontres, un tirage au sort a lieu afin de déterminer quelle équipe sera bye au prochain tour. Il s’agit du vainqueur de Verlaine – FC Eupen qui sera donc automatiquement qualifié pour les demi-finales.

Les finales se dérouleront également à Blegny juste avant celle réservée aux équipes de P1 et de P2. On retrouvera la finale P3/P4 à 14h et le match féminin à 10h.

Coupe de la Province P3/P4

Ans Montegnée – Oreye

Butgenbach – Croatia Wandre

Wasseiges – Richelle B

Wanze Bas-Oha B – Honfeld

Coupe de la Province féminine

Ellas Herstal – Aywaille

La Calamine – Franchimont

Sart Tilman – Sart-lez-Spa

Verlaine – FC Eupen

Herve – RFC Liège

Trooz – Aywaille