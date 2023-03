Un franc succès pour les formations aux nouvelles technologies pour les aînés de Lasne

Organisées en petits groupes d’une dizaine de personnes maximum, elles ont pour but d’apprendre aux aînés à utiliser leurs appareils de manière efficace et sécuritaire. Les programmes et applications les plus utiles sont passés en revue ainsi que les paramètres permettant d’éviter le vol d’identifiants ou de données personnelles.

L’enquête sur la qualité de vie des aînés à Lasne réalisée par le Conseil consultatif communal des Aînés (CCCA) en février 2020 avait révélé que deux tiers des aînés y ayant répondu souhaitaient suivre des cours informatiques afin de se familiariser avec les nouvelles technologies. À la suite de ce constat, le CCCA, en collaboration avec l’Administration communale de Lasne, a décidé de proposer régulièrement depuis le mois d’octobre 2021 des formations informatiques destinées aux Lasnois de 60 ans et plus.

La prochaine formation d’initiation à l’utilisation des tablettes et smartphones débutera dès le 4 avril et affiche déjà presque complet. Une série de formations plus ciblées concernant les réseaux sociaux, les sites internet des entités publiques, l’e-santé, l’e-banking, la prise et gestion de photos ou encore la sécurité et la sauvegarde des appareils est programmée dès le mois de septembre 2023. Le calendrier précis sera fixé tout prochainement.