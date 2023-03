Les Nations unies demandent à l’Union Européenne de faire en sorte que les objectifs climatiques restent réalisables: «Nous sommes proches du point de basculement»

« Nous nous trouvons à un moment crucial. Dans de nombreux pays en développement, il y a une combinaison de facteurs qui mènent à une situation dramatique, une ’tempête parfaite’», a alerté le Portugais, aux côtés du président du Conseil Charles Michel peu avant le sommet européen de printemps.

« Plutôt que d’avancer, on recule (sur les objectifs de développement durable, NDLR), avec plus de famine, plus de pauvreté, moins d’éducation et de soins de santé dans de nombreuses parties du monde. Et il est clair que notre système financier international n’est pas adapté pour faire face à un tel challenge », a-t-il constaté.