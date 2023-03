«Je le dis parce que ça suffit!»: boycotté par certaines émissions, Vincent Niclo ne cache pas sa colère

Le chanteur pointe « C à Vous », « Quotidien » et « Taratata ».

Vincent Niclo est en pleine promotion de la soirée du Sidaction, qu’il animera le samedi 25 mars sur France 2. Et lors d’un entretien accordé à TV Mag, le ténor a expliqué qu’il était boycotté de certaines émissions.

« Je le dis parce que ça suffit ! Il y a des émissions dans lesquelles on ne veut pas me recevoir comme par exemple ‘C à Vous’, ‘Quotidien’ et ‘Taratata’. Apparemment, je ne rentre pas dans leur ligne éditoriale. Mon attaché de presse ici présent pourra vous le dire », explique-t-il avec regret.