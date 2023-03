C’est Luc Trullemans qui l’annonce, l’hiver est loin d’être terminé: jusqu’à -10 degrés, neige, rafales… et même coups de tonnerre, voici ses prévisions pour les prochains jours

Une vaste zone dépressionnaire s’étend de l’Océan atlantique à la Scandinavie et maintiendra ces prochains jours un assez fort courant de sud-ouest dans lequel circulent des zones pluvieuses mais également un air maritime assez doux provenant de Bretagne et du Golfe de Gascogne.

La douceur sera de mise avec des températures entre 13 et 16º en plaine et à la mer et de 9 à 13º sur le relief ardennais.

La nuit suivante sera de nouveau bien pluvieuse avec des pointes de vent atteignant localement 70 km/h mais il fera doux avec des minimales entre 7 et 11º.

Vendredi :

Les pluies s’évacueront vers l’est et le ciel s’éclaircira rapidement en matinée avec toutefois encore des déclenchements d’ondées passagères en toutes régions.

Il fera toujours aussi doux mais assez venteux avec des rafales atteignant localement 75-85 km/h sous les averses.

Samedi :

Le courant d’ouest à sud-ouest restera bien rapide en perdant même quelques degrés, les maximales restant de l’ordre de 6 à 10º en Ardenne et entre 10 et 13º en plaine.

Il y aura encore des averses qui seront plus fortes et parfois accompagnées de coups de tonnerre au sud du sillon Sambre et Meuse mais ce sera surtout le vent qui se fera remarquer avec des rafales entre 60 et 90 km/h.

Dimanche :

Une dépression assez active se présentera dans le courant de la nuit sur l’ouest de la Manche et en Bretagne et continuera sa course vers l’est en direction du sud de l’Allemagne.

Elle sera accompagnée dès le matin par d’assez fortes précipitations sur le pays se transformant en soirée en neige fondante sur le relief ardennais.

Il fera encore 3 à 10º en journée mais le soir ces températures chuteront vers 0º sur les hauteurs ardennaises et entre 3 et 5º dans les autres régions.

Le vent qui passera au nord dans l’après-midi soufflera encore avec des pointes entre 70 et 80 km/h au littoral et entre 50 et 70 km/h dans l’intérieur des terres.

Lundi :

Un courant assez froid d’origine polaire traversera la Mer du nord et nous amènera un temps de saison avec des giboulées de pluie, grésil ou neige fondante en plaine et de neige fondante/neige sur le relief de l’Ardenne où quelques centimètres seront possibles sur les hauteurs.

Maximales de 5 à 9º mais pas plus de 1 à 4º en haute Ardenne.

Le vent de nord-ouest deviendra un peu moins fort avec des pointes revenant entre 40 et 60 km/h

Evolution pour mardi et mercredi prochains :

L’arrivée d’un anticyclone sur le nord de la France favorisera une diminution de la tendance aux précipitations mais les éclaircies nocturnes feront baisser les températures minimales entre 0 et -3º en plaine et entre -3 et -8º au sud du sillon Sambre et Meuse avec peut-être mêle -8 à -10º dans certaines vallées de l’est de l’Ardenne.

Il fera généralement sec et peu venteux mais souvent sous un ciel voilé avec des températures restant comprises entre 6 et 13º l’après-midi.

Tendance probable pour la période allant du 30 mars au 2 avril :

Avec l’activité dépressionnaire qui reprendra de plus belle sur le proche atlantique et les îles britanniques, le flux reviendra rapidement au sud-ouest avec le retour des zones perturbées accompagnées de pluies mais aussi d’un air un peu moins frais.