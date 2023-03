Le centre d’Anderlecht va être totalement repensé: «Plus agréable et plus vert»

« Maintenant que le bureau d’architecte a été sélectionné, le bureau d’architecture va entamer une phase de participation auprès des habitants, il est important pour nous d’intégrer les citoyens dans le processus décisionnel. Le jury a sélectionné le projet avec la meilleure vision, mais l’avis et l’implication des habitants du quartier est primordial pour peaufiner le projet et le finaliser », précise Susanne Müller-Hübsch (Groen), échevine des Travaux Publics et de la Mobilité.

Le projet conçoit la place en trois « systèmes » : la place elle-même, une zone de parc et une ‘place-parc’ qui fait la liaison entre les deux premières. En terme d’innovation, notons par exemple une réutilisation des pavés de porphyres déjà présents et la création de jardins de pluies pour gérer l’infiltration des eaux de pluie sur site. « Le centre de la commune deviendra plus agréable et plus vert, tout en gardant sa fonction initiale de lieu de rencontre et en continuant d’accueillir les événements traditionnels comme le Marché Annuel. Le meilleur des deux mondes. », ajoute l’échevine. «Nous avons pour objectif d’améliorer le quotidien des Anderlechtois, cela passe par des espaces publics plus agréables, plus accessibles et qui redeviennent des vrais lieux de rencontres », conclut Fabrice Cumps (PS), bourgmestre d’Anderlecht.