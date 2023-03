Le plus beau marché. Connaissez-vous le joli marché de Lyons-la-Forêt, en Normandie ?

Les halles de Lyons-la-Forêt, qui datent du XVIIe siècle, accueillent les marchés du jeudi, du samedi et du dimanche. Elles sont l’emblème du bourg, l’un des plus beaux villages de France. Et ça ne date pas d’hier : les chalands déambulent depuis des lustres à travers les échoppes. D’ailleurs, l’empreinte du passé y est forte : Flaubert et Maupassant l’ont décrit, Renoir, Chabrol ou encore Anne Fontaine ont aimé ce lieu d’art et de culture… tout comme Isabelle Huppert et Fabrice Lucchini.

Votes en ligne

Ce marché est un véritable écrin. Et il est possible de voter pour lui dans le cadre de l’émission de TF1, le « Plus beau marché », jusqu’au 31 mars 2023 :