Nadir, 19 ans, décède après avoir fait un malaise cardiaque en pleine épreuve du bac: «Il y avait huit adultes dans la salle, personne ne bougeait», confie un élève, encore sous le choc

de videos

Dans les colonnes de la Voix du Nord, Louis (nom d’emprunt), un élève présent dans la salle d’examen où s’est produit le drame, a témoigné : « Il y avait huit adultes dans la salle, aucun ne bougeait. Les élèves se levaient pour aller voir ce qu’il avait, on leur criait dessus, on leur disait de se rasseoir, de continuer le bac ». Le jeune homme, encore sous le choc, ajoute qu’un adulte « continuait à passer dans les rangs pour faire signer la feuille de présence, alors qu’il était toujours par terre ». « Il ne parlait plus, commençait à devenir bleu. Une élève s’est levée quand même et l’a mis en PLS. Nous, on disait qu’il fallait appeler les secours. Ils nous ont laissés 20 minutes avec lui, sans le toucher, sans pouvoir l’aider », témoigne encore Louis.