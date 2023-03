Il profite de l’isolement et de la détresse d’une vieille dame à Couillet et lui pique 150.000 euros: «Je pensais qu’elle voulait faire de moi son héritier», dit Cédric

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Escroquerie, fraude informatique, faux informatiques, vol simple. Cédric doit répondre d’une série d’infractions d’autant plus graves que sa victime est considérée comme une personne vulnérable en raison de son âge et de son isolement social et familial. Mais derrière les préventions, il y a évidemment une réalité humaine. Marianne est une dame qui n’a pas été épargnée par la vie : sa fille s’est suicidée.