Les Luxembourgeois restent les citoyens de l’Union Européenne les plus riches, les Belges occupent la sixième place

Leur pouvoir d’achat en 2022 était plus de 2,5 fois supérieur à la moyenne de l’UE-27. C’est ce qu’a montré lundi une estimation flash d’Eurostat du PIB par habitant exprimé en termes de pouvoir d’achat.

Le Danemark (36 % au-dessus de la moyenne), les Pays-Bas (30 %) et l’Autriche (25 %) suivent de loin. La Belgique occupe la sixième place, avec un PIB par habitant supérieur de 21 % à la moyenne de l’UE. Les scores les plus bas sont ceux de la Bulgarie (59 % de la moyenne) et de la Slovaquie (67 %).