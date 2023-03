Une équipe de recherche met en lumière l'impact écologique des parcs éoliens offshore belges: «Détecter les effets et les comprendre devient un défi supplémentaire important»

Elle le fait dans le cadre de WinMon.BE, le projet de monitoring qui suit, entre autres, l'extension des parcs éoliens dans une deuxième zone, la zone Princesse Elisabeth. Au total, notre pays compte huit parcs éoliens avec 399 turbines, soit une production annuelle moyenne de 8 TWh. Cela correspond à environ un tiers de la production brute d'électricité de la Belgique à partir de sources d'énergie renouvelables.

"Les effets écologiques cumulatifs potentiels du nombre croissant de parcs éoliens offshore dans le sud de la mer du Nord étant une préoccupation majeure, les détecter et les comprendre devient un défi supplémentaire important pour WinMon.BE", a déclaré Steven Degraer, coordinateur du consortium.

Les chercheurs ont d'abord étudié la répartition des épibenthos, des invertébrés vivant sur les fonds marins, et des poissons benthiques. Par exemple, la zone d'énergie renouvelable existante chevauche largement les communautés d'épibenthos et de poissons en mer, mais les chercheurs n'ont pas constaté d'effets significatifs et donc pas d'impact négatif des parcs éoliens.

En outre, les communautés d'hyperbenthos, c'est-à-dire les organismes vivant directement au-dessus du fond marin, se sont enrichies. Cela s'explique par le fait que les éoliennes créent un effet de récif artificiel et que la pêche a été arrêtée à cet endroit. Par ailleurs, les chercheurs ont également établi des modèles de dispersion des espèces d'oiseaux, qui déterminent l'ampleur des déplacements des oiseaux de mer dus aux éoliennes. L'impact varie selon les espèces, comme le guillemot et le fou de Bassan. Néanmoins, les plus grandes sensibilités se situent en dehors des zones existantes et futures des parcs éoliens belges. En outre, le risque de collision avec les oiseaux diminue également avec l'installation de turbines plus grandes et plus espacées. Les mammifères marins peuvent également subir des impacts, en particulier lors des opérations de battage de pieux qui produisent des niveaux élevés de bruit impulsif. Par exemple, les marsouins réagissent aux pieux. L'utilisation de techniques de réduction du bruit a permis de réduire les fuites de la zone de construction.